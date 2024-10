Lapresse.it - Immigrazione, ‘Io Capitano’ alla Camera. Garrone denuncia: “Politica non ha fatto niente”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Botta e risposta in Sala della Regina,dei Deputati, durante la proiezione del film ‘Io. Mentre la vicepresidente della, l’onorevole Anna Ascani del PD, terminava il proprio intervento conclusivo, il regista Matteoci ha tenuto a precisare che sul tema dell’lanon avesse: “Siamo onesti, speriamo che loro (i ragazzi presenti in sala, ndr) facciano qualcosa. Lanon ha”. Ascani, che dopo aver assistito lo scorso annopresentazionefesta del cinema di Venezia ha fortemente voluto questa proiezione, ha quindi precisato: “Grazie ache con la sua onestà ha detto quello che c’era da dire. Per quello che mi riguarda laè fatta di persone – ha aggiunto la vicepresidente – e io ho voluto che questo film fosse qui.