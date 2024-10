Il primo Starbucks a Venezia apre venerdì 18 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Che fosse questione di giorni era evidente dal fatto che i vetri, dopo mesi di lavori in corso, erano stati oscurati dopo l'apposizione dell'insegna, il 6 ottobre scorso. Ora arriva l'ufficialità. Starbucks inaugura il suo primo store a Venezia il 18 ottobre: un'apertura al pubblico che sarà Veneziatoday.it - Il primo Starbucks a Venezia apre venerdì 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Che fosse questione di giorni era evidente dal fatto che i vetri, dopo mesi di lavori in corso, erano stati oscurati dopo l'apposizione dell'insegna, il 6scorso. Ora arriva l'ufficialità.inaugura il suostore ail 18: un'apertura al pubblico che sarà

