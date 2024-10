Metropolitanmagazine.it - Il colosso del beauty Coty conferma una crescita globale “solida, ma rallentata”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)dele della profumeria, continua la sua, ma lo fa in maniera “”. Infatti, i dati del primo quadrimestre ci dicono che nonostante il leggero calo, verranno raggiunti gli utili dell’anno. Rilasciati anche i dati sui ricavi in ??altri mercati, dove la chiave “è rimasta”. Grazie alla sua limitata esposizione in Cina“continua a essere relativamente poco influenzata” dall’andamento di questo mercato in crisi. Infatti, le vendite totali del primo trimestre si aggirano tra il 4% e il 5% like-for-like. Questo “nonostante il confronto molto elevato con l’anno precedente, sebbene leggermente al di sotto dellastimata del 6%”. Ildelcresce lentamente: è influenzato dalla crisi cinese? La società afferma poi che a spiccare è sempre la categoria delle fragranze di prestigio.