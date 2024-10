Il cast comincia a restringersi e si attende l'ingresso di Carrisi dopo l'assenza al debutto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Vivete quest’avventura come una grande occasione. Divertitevi! E se uno perde, probabilmente tra tre anni vince Sanremo». È il consiglio, neanche del tutto ironico, che Gerry Scotti ha dato ai concorrenti di Io canto generation 2024 un attimo prima di dare il via alla nuova edizione. Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata e il gioco è già entrato nel vivo. Il programma, spin off di Io canto, è alla sua seconda stagione e continua a conquistare il favore del pubblico. La scorsa settimana gli ascolti hanno segnato 2.458.000 telespettatori, pari al 18,12% di share, e la trasmissione si è aggiudicata la serata. Iodonna.it - Il cast comincia a restringersi e si attende l'ingresso di Carrisi dopo l'assenza al debutto Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Vivete quest’avventura come una grande occasione. Divertitevi! E se uno perde, probabilmente tra tre anni vince Sanremo». È il consiglio, neanche del tutto ironico, che Gerry Scotti ha dato ai concorrenti di Io canto generation 2024 un attimo prima di dare il via alla nuova edizione. Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata e il gioco è già entrato nel vivo. Il programma, spin off di Io canto, è alla sua seconda stagione e continua a conquistare il favore del pubblico. La scorsa settimana gli ascolti hanno segnato 2.458.000 telespettatori, pari al 18,12% di share, e la trasmissione si è aggiudicata la serata.

