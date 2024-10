Hacker a Napoli, nella sua rete le password di 46 pm: Cantone tra le vittime (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Li teneva in scacco tutti. Aveva l?accesso alle comunicazioni di tutti i dipendenti del ministero della giustizia - e non parliamo solo di magistrati - mentre era riuscito ad impossessarsi Ilmattino.it - Hacker a Napoli, nella sua rete le password di 46 pm: Cantone tra le vittime Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Li teneva in scacco tutti. Aveva l?accesso alle comunicazioni di tutti i dipendenti del ministero della giustizia - e non parliamo solo di magistrati - mentre era riuscito ad impossessarsi

Un hacker solo contro tutti: violati per anni ministero della Giustizia, le Procure, Telespazio, Tim e la Finanza. Arrestato a Roma un hacker, un informatico di 24 anni originario di Gela e nella Capitale per lavoro, che per almeno due anni dal 2020 al 2022 aveva avuto "la possibilità di ... È stata una minaccia grave e sono stati verificati danni seri