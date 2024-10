Giornata dell’alimentazione: istituzioni ed esperti a confronto a Pomigliano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sindaco Raffaele Russo: “Un’alimentazione corretta è alla base del crescere sano e con l’Assessorato preposto abbiamo voluto che i nostri studenti potessero ricevere una refezione adeguata e di qualità” Pomigliano d’Arco. La dieta mediterranea per una corretta alimentazione: è quanto emerso oggi nel corso del convegno “Impariamo a mangiare sano e mediterraneo” svoltosi nell’aula consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco (Napoli), organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud, in occasione della quarantacinquesima edizione della Giornata Mondiale dell’alimentazione. Il convegno è il primo di una serie di incontri ed eventi volti a creare rete e avvicinare i vari organismi e uffici competenti ai cittadini, in particolare scuole, studenti e associazioni. Impresaitaliana.net - Giornata dell’alimentazione: istituzioni ed esperti a confronto a Pomigliano Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sindaco Raffaele Russo: “Un’alimentazione corretta è alla base del crescere sano e con l’Assessorato preposto abbiamo voluto che i nostri studenti potessero ricevere una refezione adeguata e di qualità”d’Arco. La dieta mediterranea per una corretta alimentazione: è quanto emerso oggi nel corso del convegno “Impariamo a mangiare sano e mediterraneo” svoltosi nell’aula consiliare del Comune did’Arco (Napoli), organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud, in occasione della quarantacinquesima edizione dellaMondiale. Il convegno è il primo di una serie di incontri ed eventi volti a creare rete e avvicinare i vari organismi e uffici competenti ai cittadini, in particolare scuole, studenti e associazioni.

Giornata dell’alimentazione : a Pomigliano istituzioni ed esperti a confronto - È un faro per noi garantirla anche in ambienti salubri e consoni, e stiamo lavorando intensamente per ottenere ciò”. Nel corso dell’evento di oggi, al quale hanno preso parte dirigenti dell’Asl ed amministratori comunali, si è posto l’accento su come una dieta corretta e soprattutto bilanciata, sia fondamentale per garantire la salute e il benessere delle persone a partire dall’infanzia. (Primacampania.it)

