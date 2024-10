FiPiLi, un altro camion di traverso: tutto fermo, è il caos (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancora un gravissimo incidente che ha coinvolto, ancora una volta, un camion. È successo intorno alle 18 di oggi al km 1.5 circa, praticamente poco dopo l'ingresso in superstrada FiPiLi, partendo da Firenze. Il mezzo pesante si sarebbe schiantato, per cause da accertare, contro un 'new jersey' Firenzetoday.it - FiPiLi, un altro camion di traverso: tutto fermo, è il caos Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancora un gravissimo incidente che ha coinvolto, ancora una volta, un. È successo intorno alle 18 di oggi al km 1.5 circa, praticamente poco dopo l'ingresso in superstrada, partendo da Firenze. Il mezzo pesante si sarebbe schiantato, per cause da accertare, contro un 'new jersey'

FiPiLi - ci risiamo. Camion intraversato tra Firenze e Scandicci - traffico bloccato - Ancora un incidente che ha visto coinvolto un camion ha creato code e caos in FiPiLi. La viabilità alternativa ne ha risentito e al momento risulta congestionata. Il mezzo pesante, in base a quanto appreso, si stava immettendo sulla superstrada da viale Etruria quando, all’altezza del km 2,600, ha sbandato e si è messo di traverso con la motrice, ostruendo la strada. (Lanazione.it)

FiPiLi - il capogruppo Pd stoppa di nuovo Giani : "Pedaggio ai camion? Non è nel programma" - Il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli, torna ad opporsi all'idea del pedaggio in superstrada FiPiLi, come più volte annunciato dal presidente della Regione Eugenio Giani. "Abbiamo in calendario una riunione di maggioranza la prossima settimana. Come ho sempre detto... (Firenzetoday.it)

Da Pisa a Firenze in 5 ore - l’odissea per il camion ribaltato in FiPiLi. Rabbia e sconforto : “Ora basta” - Gruppo, lo ricordiamo, che negli anni ha collegato una rete di oltre 50mila persone, 50mila “Dannati” che ogni giorno devono affrontare quella strada. Ed è stato un miracolo che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto in quello spaventoso incidente. Il camion ribaltato sulla FiPiLi Comunque ieri per chi ha dovuto attraversare la Toscana per motivi di lavoro o altro è stato un vero e proprio ... (Lanazione.it)