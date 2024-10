Fipili: tir intraversato tra Firenze e Scandicci. Traffico nel caos, lunghe code (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ennesima giornata da incubo oggi, 16 ottobre 2024, per gli automobilisti costretti a percorrere la Fipili. Intorno alle 18, forse anche a causa della pioggia, un camion ha perso il controllo mentre si immetteva al chilometro 2,600, tra Firenze e Scandicci L'articolo Fipili: tir intraversato tra Firenze e Scandicci. Traffico nel caos, lunghe code proviene da Firenze Post. .com - Fipili: tir intraversato tra Firenze e Scandicci. Traffico nel caos, lunghe code Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ennesima giornata da incubo oggi, 16 ottobre 2024, per gli automobilisti costretti a percorrere la. Intorno alle 18, forse anche a causa della pioggia, un camion ha perso il controllo mentre si immetteva al chilometro 2,600, traL'articolo: tirtranelproviene daPost.

FiPiLi - ci risiamo. Camion intraversato tra Firenze e Scandicci - traffico bloccato -  . L’incidente è avvenuto intorno alle 18. Ancora un incidente che ha visto coinvolto un camion ha creato code e caos in FiPiLi. Le code per chi viaggia verso Firenze sono arrivate a 4 chilometri. Firenze, 16 ottobre 2024 – Ci risiamo. In corso l’intervento di rimozione del mezzo, ma le operazioni sono rese complicate dalla pioggia. (Lanazione.it)

Da Pisa a Firenze in 5 ore - l’odissea per il camion ribaltato in FiPiLi. Rabbia e sconforto : “Ora basta” - Non ne possiamo veramente più, adesso basta”, scrive un utente sul gruppo dei “Dannati della FiPiLi”. Gruppo, lo ricordiamo, che negli anni ha collegato una rete di oltre 50mila persone, 50mila “Dannati” che ogni giorno devono affrontare quella strada.  GERMOGLI PH: 08 OTTOBRE 2024 MONTELUPO CAMION ROVESCIATO IN FIPILI TRATTO MONTELUPO GINESTRA SUL POSTO POLIZIA STRADALE TRAFFICO BLOCCATO © ... (Lanazione.it)

Inferno in FiPiLi : un camion intraversato crea il caos tra Firenze e Ginestra. Lunghe code e disagi - Le code nel tratto compreso tra Ginestra e Lastra a Signa, in direzione del capoluogo, hanno raggiunto i 4 chilometri e si sono smaltite soltanto in tarda mattinata. L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dallo svincolo di Lastra a Signa in direzione Livorno: il camion ha occupato tutta la carreggiata ed ha obbligato le forze dell’ordine a chiudere il tratto. (Lanazione.it)