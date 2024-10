Lortica.it - Fermato con 23 chili di cocaina nascosti in doppi fondi dell’auto: arrestato trentenne sull’A1

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unincensurato è statodalla Polizia Stradale di Pian del Voglio per traffico di droga, dopo essere statosull’autostrada A1 con 23dinella sua auto. L’uomo, intercettato sulla tratta Bologna-Roma, aveva nascosto la droga in duericavati nella vettura, apribili solo tramite pulsantivicino al volante. Due giorni prima, il giovane era statoper un controllo dagli agenti della Polstrada di Arezzo. Durante l’ispezione, la polizia aveva notato le modifiche alla macchina, ma i vani risultavano vuoti, quindi ilera stato lasciato andare. Tuttavia, gli agenti, insospettiti, avevano allertato i colleghi per monitorare il veicolo. Il giorno successivo, l’auto è stata fermata al casello di Sasso Marconi, nel bolognese, mentre viaggiava in direzione nord.