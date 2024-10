Fabriano, pioggia di eventi alla scoperta del monastero di San Silvestro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fabriano (Ancona), 16 ottobre 2024 – Sabato dalle 9 al monastero di San Silvestro andrà in scena la seconda edizione di ‘alla scoperta del monastero di San Silvestro’, iniziativa organizzata dalla Cna Agroalimentare e dal monastero di San Silvestro, con il patrocinio del Comune di Fabriano e di Slow Food Condotta di Fabriano. All’interno dell’evento sarà poi celebrato il compleanno del birrificio Millecento che quest’anno compie dieci anni di attività. Alle 9 sarà tagliato il nastro delle mostre di quadri e opere di Fra Giuseppe (si potrà partecipare a una visita guidata) e del presepe permanente di Fra Giuseppe, della mostra cartelloni pubblicitari e oggettistica storica sulla Birra dal ‘900 ad oggi e di una mostra sui minerali. Alle 11.30 si terrà il laboratorio erbe officinali con gli utilizzi e le proprietà e la presentazione di prodotti del monastero. Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, pioggia di eventi alla scoperta del monastero di San Silvestro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Ancona), 16 ottobre 2024 – Sabato dalle 9 aldi Sanandrà in scena la seconda edizione di ‘deldi San’, iniziativa organizzata dCna Agroalimentare e daldi San, con il patrocinio del Comune die di Slow Food Condotta di. All’interno dell’evento sarà poi celebrato il compleanno del birrificio Millecento che quest’anno compie dieci anni di attività. Alle 9 sarà tagliato il nastro delle mostre di quadri e opere di Fra Giuseppe (si potrà partecipare a una visita guidata) e del presepe permanente di Fra Giuseppe, della mostra cartelloni pubblicitari e oggettistica storica sulla Birra dal ‘900 ad oggi e di una mostra sui minerali. Alle 11.30 si terrà il laboratorio erbe officinali con gli utilizzi e le proprietà e la presentazione di prodotti del

