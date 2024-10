Oasport.it - F1, Horner spiega il licenziamento di Ricciardo: “Questa scelta riguarda anche il futuro di Red Bull”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questo weekend, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti 2024, Liam Lawson prenderà il posto di Danielcome compagno di squadra di Yuki Tsunoda nel team Racings. L’australiano ha chiuso di fatto a Singapore la sua lunga carriera in F1, fallendo l’ultima opportunità di guadagnarsi un sedile in un top team della griglia. “In un mondo ideale avremmo aspettato la fine del campionato. Tuttavia, la situazione richiedeva risposte più immediate sui nostri piloti. Con sei gare ancora da disputare,era l’occasione perfetta per schierare Liam al fianco di Yuki e valutare il suo rendimento. Non si tratta solo di RB, maildi Red“, ha dichiarato Christianal podcast F1 Nation.