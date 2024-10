Emma Galbero ha già conquistato Castelfranco Veneto: è lei la prima MVP dell’Azimut Giorgione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica pomeriggio Castelfranco Veneto ha risposto presente. In un palazzetto tirato a lucido per l’occasione, 500 persone hanno sostenuto fino all’ultimo le giocatrici dell’Azimut Giorgione che hanno ben percepito e capitalizzato il vento a favore. La vittoria per 3-0 ai danni dell’Arena Volley Trevisotoday.it - Emma Galbero ha già conquistato Castelfranco Veneto: è lei la prima MVP dell’Azimut Giorgione Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica pomeriggioha risposto presente. In un palazzetto tirato a lucido per l’occasione, 500 persone hanno sostenuto fino all’ultimo le giocatriciche hanno ben percepito e capitalizzato il vento a favore. La vittoria per 3-0 ai danni dell’Arena Volley

L’Azimut Giorgione perde il pelo ma non il vizio…di vincere : a Castelfranco Veneto è subito show - Stagione nuova, Azimut Giorgione…vecchia! L’aggettivo va interpretato in maniera positiva per il club di Castelfranco Veneto che ha appena iniziato la stagione 2024-2025 nel campionato di B1 femminile di volley. Proprio come l’anno scorso, la squadra rossoblu non ha perso l’abitudine di... (Trevisotoday.it)

Pensare - sognare - osare : a Castelfranco Veneto inizia il nuovo campionato dell’Azimut Giorgione - La lunga attesa è finita, ricomincia il campionato di B1. Archiviata una stagione dal finale a dir poco amaro, chiuso un lungo capitolo della storia societaria, oggi la Pallavolo Giorgione ricomincia a giocare e le chiacchiere estive lasceranno finalmente spazio ai verdetti del campo... (Trevisotoday.it)

