Dal 17 ottobre al Cinema Farnese di Roma il doc Almodóvar lo sguardo insolente di Catherine Ulmer

Almodóvar, LO sguardo insolente di Catherine Ulmer DAL 17 ottobre AL Cinema Un inedito ed evocativo viaggio nel cuore di Pedro Almodovar Dal 17 ottobre arriva in esclusiva al Cinema Farnese di Roma, Almodóvar, lo sguardo insolente: l'atteso documentario sull'iconico regista spagnolo Pedro Almodóvar, simbolo del Cinema contemporaneo. Realizzato con un taglio intimo e coinvolgente, il film è un vero e proprio viaggio che esplora l'universo creativo dell'artista attraverso materiali d'archivio esclusivi, interviste a collaboratori storici e personalità di spicco del mondo del Cinema, e approfondimenti sulle sue opere più iconiche. Un vero e proprio tributo alla visionarietà di Almodóvar, la sua capacità di sfidare le convenzioni e di creare storie profondamente umane che toccano temi universali come l'identità, l'amore, la famiglia e la sessualità.

