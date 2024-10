Consigli e nozioni sul canale Youtube (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Raul Duda, figlio 42enne della dottoressa Ildiko, pubblica anche video su Youtube nella pagina “Dentista amico“. "L’idea - aveva spiegato – ce l’avevo da tempo, ma poi l’ho fatta diventare realtà nel 2020, durante la pandemia. Con questi brevi video presento interventi e metto a disposizione di tutti le cose che bisogna sapere prima e dopo gli interventi. Sono poi le stesse informazioni che fornisco a voce ai miei pazienti ogni giorno". Alcuni video hanno raggiunto anche 150mila visualizzazioni. Ilgiorno.it - Consigli e nozioni sul canale Youtube Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Raul Duda, figlio 42enne della dottoressa Ildiko, pubblica anche video sunella pagina “Dentista amico“. "L’idea - aveva spiegato – ce l’avevo da tempo, ma poi l’ho fatta diventare realtà nel 2020, durante la pandemia. Con questi brevi video presento interventi e metto a disposizione di tutti le cose che bisogna sapere prima e dopo gli interventi. Sono poi le stesse informazioni che fornisco a voce ai miei pazienti ogni giorno". Alcuni video hanno raggiunto anche 150mila visualizzazioni.

