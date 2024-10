Congedo parentale in Manovra, tre mesi all’80% del salario (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il governo ci riprova, e questa volta punta dritto al Congedo parentale. Tra le novità della Manovra 2025, emerge una misura che potrebbe cambiare il modo in cui i genitori affrontano i primi anni di vita dei figli: i mesi di Congedo parentale pagati all’80% passano da due a tre. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa di presentazione della legge di Bilancio. Congedo parentale: più tempo retribuito per i genitori Fino a ieri, i genitori che decidevano di prendersi una pausa dopo il Congedo obbligatorio per prendersi cura dei figli potevano contare su due mesi pagati all’80%, ma solo se questo periodo veniva utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino. Con la nuova Manovra, il governo fa un passo in avanti, portando i mesi retribuiti all’80% a tre. Quifinanza.it - Congedo parentale in Manovra, tre mesi all’80% del salario Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il governo ci riprova, e questa volta punta dritto al. Tra le novità della2025, emerge una misura che potrebbe cambiare il modo in cui i genitori affrontano i primi anni di vita dei figli: idipagatipassano da due a tre. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa di presentazione della legge di Bilancio.: più tempo retribuito per i genitori Fino a ieri, i genitori che decidevano di prendersi una pausa dopo ilobbligatorio per prendersi cura dei figli potevano contare su duepagati, ma solo se questo periodo veniva utilizzato entro il sesto anno di vita del bambino. Con la nuova, il governo fa un passo in avanti, portando iretribuitia tre.

