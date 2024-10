Condannato all’ergastolo Giampaolo Amato: l’ex medico uccise moglie e suocera con un mix di farmaci (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo sei ore di camera di consiglio, è arrivata la condanna all'ergastolo per Giampaolo Amato, colpevole di aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata, 62 anni, e la suocera, Giulia Tateo, 85. Secondo l'accusa, l'ex medico 65enne avrebbe commesso il delitto per continuare la sua relazione extraconiugale ed entrare in possesso delle proprietà della moglie. Fanpage.it - Condannato all’ergastolo Giampaolo Amato: l’ex medico uccise moglie e suocera con un mix di farmaci Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo sei ore di camera di consiglio, è arrivata la condanna all'ergastolo per, colpevole di aver ucciso la, Isabella Linsalata, 62 anni, e la, Giulia Tateo, 85. Secondo l'accusa, l'ex65enne avrebbe commesso il delitto per continuare la sua relazione extraconiugale ed entrare in possesso delle proprietà della

