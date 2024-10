Iltempo.it - Clan e vecchie ruggini, dopo il caso Celentano scintille tra Teo Teocoli e Don Backy

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Teole recriminazioni per essere stato dimenticato da Adriano, suo storico amico, è finito al centro di un botta e risposta simile con il cantautore Don, anche lui nella fucina di talenti del Molleggiato, il. Aldo Caponi, questo il vero nome, ha ricordato sui social gli aiuti economici all'amico agli albori della sua carriera, scatenando la reazione diche accusa: "Mi rinfaccia cene di 60 anni fa". Di che "debito" parliamo? “Sono 250 mila lire, che gli prestai negli anni '66 perché gli si fuse il motore della sua macchina a Parigi e la dovette riportare a Milano. Venne da me di notte e io gli feci un assegno di 250mila lire. Che oggi sarebbero molti di più, tanti che non farebbero ridere così tanto Teo”, spiega Dona Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.