Quotidiano.net - Cina, visitatori furiosi all’acquario: lo squalo balena è un robot

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Idel parco acquatico Xiaomeisha Ocean World di Shenzhen, in, si aspettavano di incontrare uno, un vero gigante del mare, e di poterlo ammirare da vicino nella vasca principale dell’acquario. Quello che hanno trovato è stato invece un mega-, che ‘nuotava’ tra gli altri pesci. Il Xiaomeisha Ocean World ha riaperto le porte il 1° ottobre, dopo cinque anni di chiusura dedicati a lavori di ristrutturazione. E la sua ripartenza è stata subito investita dalle polemiche: prezzi considerati troppo alti (circa 30 euro per l’ingresso intero), lunghe code e pessime condizioni di vita per gli animali. Ma a tutto questo si è aggiunta la vicenda che ha spopolato sui social, in particolare su Weibo, piattaforma cinese: lomeccanizzato che si muove tra gli altri squali nella vasca dedicata del parco.