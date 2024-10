Cina: “Non rinunceremo mai all’uso della forza su Taiwan”. Ma l’isola rilancia: “Il mondo è con noi” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un gioco di equilibri delicato, una partita a scacchi giocata sul filo della tensione. La Cina torna a ribadire la sua posizione su Taiwan: la riunificazione è un obiettivo irrinunciabile, da perseguire anche con la forza se necessario. Ma l’isola, forte del sostegno internazionale, rilancia: “Il mondo è con noi“. L’ultima mossa di Pechino è arrivata con le esercitazioni militari “Joint Sword 2024/B” tenutesi il 14 ottobre, una dimostrazione di forza su larga scala che ha visto le forze armate cinesi circondare Taiwan con un blocco aero-navale. Un chiaro avvertimento agli “atti separatisti” di Taipei, accusata di perseguire l’indipendenza. Ilfattoquotidiano.it - Cina: “Non rinunceremo mai all’uso della forza su Taiwan”. Ma l’isola rilancia: “Il mondo è con noi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un gioco di equilibri delicato, una partita a scacchi giocata sul filotensione. Latorna a ribadire la sua posizione su: la riunificazione è un obiettivo irrinunciabile, da perseguire anche con lase necessario. Ma, forte del sostegno internazionale,: “Ilè con noi“. L’ultima mossa di Pechino è arrivata con le esercitazioni militari “Joint Sword 2024/B” tenutesi il 14 ottobre, una dimostrazione disu larga scala che ha visto le forze armate cinesi circondarecon un blocco aero-navale. Un chiaro avvertimento agli “atti separatisti” di Taipei, accusata di perseguire l’indipendenza.

