Ciclismo su pista l’Italia avanza con il secondo tempo ai Mondiali nell’inseguimento a squadre femminile

Inizia al meglio il percorso dell'Italia nei Mondiali di Ciclismo su pista, scattati stamattina a Ballerup, in Danimarca. Subito una prova convincente per le quattro ragazze dell'inseguimento a squadre al femminile che hanno conquistato l'accesso al prossimo turno con il secondo tempo assoluto. Serviva il minimo indispensabile per il trenino tricolore guidato da Marco Villa, viste alcune assenze di lusso come Stati Uniti e Nuova Zelanda, le finaliste alle Olimpiadi di Parigi 2024. Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno svolto al meglio il compito chiudendo con il crono di 4:14.788. A timbrare il miglior tempo è la Gran Bretagna, favorita per l'oro. Rientrata Katie Archibald, l'assente di lusso alle Olimpiadi, per coloro che hanno chiuso al terzo posto in terra transalpina.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : azzurre da podio nell’inseguimento a squadre! Ora gli uomini - 53: Terzo posto provvisorio a metà gara per la Spagna 11. Le azzurre affronteranno questa sera in semifinale la Germania, mentre l’altra sfida sarà tra Gran Bretagna e Cina. Ora tocca alla Cina 11. Ad aprire la manifestazione iridata per l’Italia sarà il quartetto dell’inseguimento femminile che, dopo il quarto posto ai Giochi olimpici, proverà a risalire la china. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : azzurre da podio nell’inseguimento a squadre! - Da verificare la condizione delle azzurre, la qualità non è in dubbio 12. 53: Terzo posto provvisorio a metà gara per la Spagna 11. 59: A metà gara cinesi dietro solo alla Polonia che però ha perso molto nel finale. 26: AZZURRE PRIME QUANDO MANCA SOLO LA GRAN BRETAGNA! Nel finale potrebbero avere gestito le italiane che comunque hanno chiuso con quasi due secondi di vantaggio sulle tedesche. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : subito il quartetto femminile a caccia della zona podio - 55: Niente da fare per le spagnole che al momento sono fuori dal secondo turno. Ora tocca alla Cina 11. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024 in programma a Ballerup (Danimarca), minuto per minuto per non perdere neanche una gara. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024. (Oasport.it)