Ilrestodelcarlino.it - "Ci sono imprenditori interessati alla Fermana"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ intervenuto come preannunciato lunedì sera al Salotto Gialloblù il direttore generale Federico Ruggeri per fare il punto in casa. "Siamo in sede per una importante riunione sul futuro dellacon personaggi importanti che hanno discusso di, persone che c’erano 20 anni fa in società e altre che siavvicinate ora perché credono in quello che stiamo facendo. Le difficoltà cie ci saranno, anche economiche. Sappiamo che la situazione non è semplice, ma cipersone che stanno discutendo di progetti e di soldi. Il progetto sportivo va in secondo piano, rispetto al risanamento. Senza di quello non si va avanti e non esisterebbe quello sportivo. Se poi ci saranno le possibilità sistemeremo la squadra dove pensiamo che ci siano delle carenza.