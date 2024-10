Canegrate, furgone resta incastrato nel sottopasso ferroviario: traffico in tilt (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Canegrate (Milano), 16 ottobre 2024 – L'ennesimo furgone incastrato nel sottopasso ha mandato in tilt la circolazione a Canegrate per l'intera mattinata. Un autista di origine straniera si è incastrato con un furgone nel sottopasso di via Marconi verso la metà della mattinata odierna. Molti i danni al veicolo, ma l'autista è rimasto illeso. Sul posto la polizia locale che ha dovuto bloccare il traffico nella zona, deviando il flusso veicolare verso l'altro sottopasso per poter accedere alla parte sud del paese. Non è la prima volta che succede e la situazione di emergenza rimane la medesima. In molti non guardano l'altezza del sottopasso ferroviario e creano incidenti e disagi. Ilgiorno.it - Canegrate, furgone resta incastrato nel sottopasso ferroviario: traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Milano), 16 ottobre 2024 – L'ennesimonelha mandato inla circolazione aper l'intera mattinata. Un autista di origine straniera si ècon unneldi via Marconi verso la metà della mattinata odierna. Molti i danni al veicolo, ma l'autista è rimasto illeso. Sul posto la polizia locale che ha dovuto bloccare ilnella zona, deviando il flusso veicolare verso l'altroper poter accedere alla parte sud del paese. Non è la prima volta che succede e la situazione di emergenza rimane la medesima. In molti non guardano l'altezza dele creano incidenti e disagi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Succivo - incastrato nel suo furgone : 81enne liberato dai Carabinieri - E’ accaduto a Succivo, nel Casertano, dove carabinieri e vigili del fuoco, al termine di ricerche potrattesi per quasi nove ore, hanno ritrovato ancora vivo un 81enne di cui si erano perse le tracce dalla serata di ieri. . 44, in via Astragata del comune di Succivo, nei pressi dell’uscita Asse Mediano Nola-Villa Literno; altri accertamenti hanno permesso ai carabinieri di individuare poi il ... (Anteprima24.it)

Ruba l'autoradio da un furgone ma viene incastrato dalle telecamere - denunciato - Nella notte, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno fermato un 36enne pregiudicato di San Pietro Clarenza, sorpreso a rubare un'autoradio da un furgone. Erano circa le 2 quando il centralino del 112 ha ricevuto diverse chiamate da residenti di via... (Cataniatoday.it)

Furgone incastrato nel sottopassaggio : intervengono i vigili del fuoco - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Un errore di valutazione che ha provocato danni ingenti al furgone di cui era la guida. Lo ha fatto un venditore di frutta e verdura, che questa mattina intorno alle 5 è rimasto incastrato con il suo veicolo in un sottopasso: non aveva... (Bolognatoday.it)