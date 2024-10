Call Of Duty: Black Ops 6, trailer di lancio per PC e requisiti di sistema completi rivelati da Activision (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A poche settimane dall’uscita di Call Of Duty: Black Ops 6, prevista per il 25 ottobre 2024, Activision stuzzica la curiosità dei fan rilasciando un trailer di lancio incentrato sulla versione per PC, e presentandone le caratteristiche più interessanti. È stata inoltre aggiornata la lista dei requisiti di sistema per questa piattaforma, che ora vanta una nuova opzione a disposizione dei giocatori dotati di hardware particolarmente potente. In questo trailer, che contiene immagini catturate su hardware AMD, vengono evidenziate in particolare 5 caratteristiche: Supporto per grafica in 4K e modalità Ultrawide; Supporto per tecnologia AMD FSR 3. Game-experience.it - Call Of Duty: Black Ops 6, trailer di lancio per PC e requisiti di sistema completi rivelati da Activision Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A poche settimane dall’uscita diOfOps 6, prevista per il 25 ottobre 2024,stuzzica la curiosità dei fan rilasciando undiincentrato sulla versione per PC, e presentandone le caratteristiche più interessanti. È stata inoltre aggiornata la lista deidiper questa piattaforma, che ora vanta una nuova opzione a disposizione dei giocatori dotati di hardware particolarmente potente. In questo, che contiene immagini catturate su hardware AMD, vengono evidenziate in particolare 5 caratteristiche: Supporto per grafica in 4K e modalità Ultrawide; Supporto per tecnologia AMD FSR 3.

