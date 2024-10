Calcio a 5, Mondiali femminili: Elite Round a un passo per l’Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) l’Italia continua la sua marcia nel percorso di qualificazione verso l’Elite Round dei Mondiali di Futsal femminile. Dopo i successi su Serbia e Lituania, le azzurre hanno sconfitto per 4-0 anche la Croazia e si avvicinano sempre più al turno successivo inprogramma il prossimo marzo e che darà accesso diretto al primo Mondiale femminile di Calcio a 5 della storia. A dare la vittoria alle ragazze di Francesca Salvatore le reti di Bruna Borges, Berté, Boutimah e Mansueto. Domani giorno di riposo, poi venerdì sfida contro la Serbia. Calcio a 5, Mondiali femminili: Elite Round a un passo per l’Italia SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)continua la sua marcia nel percorso di qualificazione verso l’deidi Futsal femminile. Dopo i successi su Serbia e Lituania, le azzurre hanno sconfitto per 4-0 anche la Croazia e si avvicinano sempre più al turno successivo inprogramma il prossimo marzo e che darà accesso diretto al primo Mondiale femminile dia 5 della storia. A dare la vittoria alle ragazze di Francesca Salvatore le reti di Bruna Borges, Berté, Boutimah e Mansueto. Domani giorno di riposo, poi venerdì sfida contro la Serbia.a 5,a unperSportFace.

Calcio a 5 : Italia femminile - Lituania travolta. Ok l’esordio nel Main Round per i Mondiali 2025 - Main Round FIFA Futsal Women’s World Cup 1a giornata, martedì 15 ottobre Croazia-Serbia 8-0 Italia-Lituania 11-0 2a giornata, mercoledì 16 ottobreCroazia-Italia, ore 16 Serbia-Lituania, ore 19 3a giornata, venerdì 18 ottobreLituania-Croazia, ore 16 Serbia-Italia, ore 19 Classifica: Italia 3 (diff. Nella ripresa la musica non cambia: Italia dilagante. (Oasport.it)

Calcio a 5 femminile - le convocate dell’Italia per il Main Round verso i Mondiali 2025 - IL CALENDARIO DEL GIRONE DELL’ITALIA 1a giornata, martedì 15 ottobre Croazia-Serbia, ore 16 Italia-Lituania, ore 19 2a giornata, mercoledì 16 ottobreCroazia-Italia, ore 16 Serbia-Lituania, ore 19 3a giornata, venerdì 18 ottobreLituania-Croazia, ore 16 Serbia-Italia, ore 19 Le date Main Round: 15-18 ottobreSorteggio Elite Round: 31 ottobreElite Round: 18-23 marzo . (Oasport.it)

Calcio a 5 - Italia femminile : le convocate verso il Main Round per i Mondiali 2025 - Staff – Allenatrice: Francesca Salvatore; Capodelegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Vice allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro (dal 12 al 19 ottobre), Pierluigi Martinelli (dal 7 al 10 ottobre e dal 13 al 19 ottobre) e Daniele Delre ... (Oasport.it)