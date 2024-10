Cagliari Vs Torino: le probabili formazioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I sardi, che dopo un periodo negativo sono in netta ripresa, affrontano i granata che invece hanno un po’ rallentato. Cagliari Vs Torino si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 18 presso l’Unipol Arena. Cagliari VS Torino: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’ inizio dei sardi non è stato affatto semplice con tre sconfitte e due pareggi nelle prime cinque. Poi la svolta è arrivata nelle ultime due uscite con la vittoria di Parma e il pareggio esterno contro la Juventus. La squadra di Nicola adesso non vuole fermarsi e prendersi altre punti tra le mura amiche. I granata hanno stupito tutti conquistando 10 punti nelle prime quattro partite. Poi è arrivato il calo in virtù di un pareggio e due sconfitte consecutive. La squadra di Vanoli punta a ritornare in Europa, . Sport.periodicodaily.com - Cagliari Vs Torino: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I sardi, che dopo un periodo negativo sono in netta ripresa, affrontano i granata che invece hanno un po’ rallentato.Vssi giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 18 presso l’Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’ inizio dei sardi non è stato affatto semplice con tre sconfitte e due pareggi nelle prime cinque. Poi la svolta è arrivata nelle ultime due uscite con la vittoria di Parma e il pareggio esterno contro la Juventus. La squadra di Nicola adesso non vuole fermarsi e prendersi altre punti tra le mura amiche. I granata hanno stupito tutti conquistando 10 punti nelle prime quattro partite. Poi è arrivato il calo in virtù di un pareggio e due sconfitte consecutive. La squadra di Vanoli punta a ritornare in Europa, .

Cagliari-Torino in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Telecronisti DAZN: Santi-Budel. Cagliari-Torino in Radio La radiocronaca di Cagliari-Torino verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. 60. 202. Cagliari-Torino su Sky In questo caso Cagliari-Torino rientra anche nelle tre partite trasmesse da Sky. (Ascoltitv.it)

Probabili formazioni Cagliari-Torino : ottava giornata Serie A 2024/2025 - Le probabili formazioni di Cagliari-Torino Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli Ballottaggi: Zortea 70% – Azzi 30% Indisponibili: Wieteska Squalificati: – Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Ilic, Pedersen; Adams, Sanabria. (Sportface.it)

Cagliari - Baroni : «Nicola è molto preparato - col Torino sarà una partita speciale per me» - Queste le sue parole. CAGLIARI-TORINO – «Sarà un’altra partita da ex per me, ma ne ho tante… Il […]. Il tecnico dei sardi è stato esaltato dall’ex centrocampista, campione del mondo con l’Italia Ospite a Radio TV Serie A, Simone Barone ha parlato di varie tematiche tra cui il match tra Cagliari Torino, due delle sue ex squadre. (Calcionews24.com)