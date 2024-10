Bianca e Giovanni si sono innamorati a Ballando con le Stelle? Parla lei (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nelle prime tre puntate di Ballando con le Stelle Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno dimostrato grande sintonia e complicità e da subito diversi telespettatori hanno pensato che tra i due potesse essere nato qualcosa di più che un’amicizia o un semplice rapporto professionale. A buttare benzina sul fuoco dei rumor è arrivato l’intervento di Rossella Erra: “Pensi sempre agli altri, ma adesso meriti di essere felice tu. sono felice perché vedo che Giovanni ti sta aiutando molto. Ma poi il vostro abbraccio quello che accade dietro le quinte. Vivetevi senza paura e mostratecelo. Vedo una vostra delicatezza di emozioni e sentimenti. Si è creata una magia, non solo in pista, ma anche fuori nella coppia“. Anche il settimanale Oggi ha notato una certa chimica artistica: “Tra i due a Ballando con le Stelle è (quasi) nato un amore“. Ma i due stanno davvero insieme? La Guaccero dice di no. Biccy.it - Bianca e Giovanni si sono innamorati a Ballando con le Stelle? Parla lei Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nelle prime tre puntate dicon leGuaccero ePernice hanno dimostrato grande sintonia e complicità e da subito diversi telespettatori hanno pensato che tra i due potesse essere nato qualcosa di più che un’amicizia o un semplice rapporto professionale. A buttare benzina sul fuoco dei rumor è arrivato l’intervento di Rossella Erra: “Pensi sempre agli altri, ma adesso meriti di essere felice tu.felice perché vedo cheti sta aiutando molto. Ma poi il vostro abbraccio quello che accade dietro le quinte. Vivetevi senza paura e mostratecelo. Vedo una vostra delicatezza di emozioni e sentimenti. Si è creata una magia, non solo in pista, ma anche fuori nella coppia“. Anche il settimanale Oggi ha notato una certa chimica artistica: “Tra i due acon leè (quasi) nato un amore“. Ma i due stanno davvero insieme? La Guaccero dice di no.

