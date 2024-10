Bankitalia, reddito autonomi salito il triplo dei dipendenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tra il 2020 e il 2022 il reddito medio in termini reali per le famiglie il cui principale percettore di reddito è un lavoratore indipendente - liberi professionisti, autonomi, imprenditori, i soci o gestori di società e lavoratori atipici - era cresciuto in media del 2,8%: oltre il triplo rispetto al +0,8% della media delle famiglie dei lavoratori dipendenti. Nel biennio il reddito medio si è invece ridotto per i nuclei che dipendono maggiormente dalle pensioni, con un -2,6%, o dagli altri trasferimenti -15,4%. E' uno dei dati che emergono dall'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane 2022 pubblicata dalla Banca d'Italia. Quotidiano.net - Bankitalia, reddito autonomi salito il triplo dei dipendenti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tra il 2020 e il 2022 ilmedio in termini reali per le famiglie il cui principale percettore diè un lavoratore indipendente - liberi professionisti,, imprenditori, i soci o gestori di società e lavoratori atipici - era cresciuto in media del 2,8%: oltre ilrispetto al +0,8% della media delle famiglie dei lavoratori. Nel biennio ilmedio si è invece ridotto per i nuclei che dipendono maggiormente dalle pensioni, con un -2,6%, o dagli altri trasferimenti -15,4%. E' uno dei dati che emergono dall'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane 2022 pubblicata dalla Banca d'Italia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bankitalia, reddito autonomi salito il triplo dei dipendenti - Tra il 2020 e il 2022 il reddito medio in termini reali per le famiglie il cui principale percettore di reddito è un lavoratore indipendente - liberi professionisti, autonomi, imprenditori, i soci o g ... (ansa.it)

Casa: lo studio, per decarbonizzare consumi residenziali meglio caldaie a condensazione e green gas - Per decarbonizzare i consumi residenziali in Italia sono le caldaie a condensazione la tecnologia più efficace, tecnologia che amplifica la propria sostenibilità impiegando quote crescenti di biometan ... (adnkronos.com)

Bankitalia, dal 2020 al 2022 reddito medio famiglie +1,4% - Roma, 16 ott. (askanews) – Nel 2022 il reddito medio annuo delle famiglie in Italia è cresciuto dell’1,4 per cento in termini reali, ma anche così risulta ancora inferiore ai livelli osservati nel 200 ... (askanews.it)