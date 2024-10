Autisti di bus, pochi soldi e tanta paura: “Ci vogliono guardie e barriere sui pullman” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uno stipendio da fame senza incentivi, una responsabilità enorme e soprattutto la sicurezza. Con Autisti perennemente esposti a insulti, aggressioni fisiche e verbali, intimidazioni. Fare l’autista del trasporto pubblico non è più un lavoro appetibile. Anzi. Lo sa bene uno che fa questo mestiere da una decina d’anni: “Gli Autisti sono poco valorizzati e per nulla tutelati” spiega Salvatore Russo, membro nel direttivo della Lega di Monza, ex consigliere comunale. “I rischi a fare questo mestiere possono essere incalcolabili e capisco i giovani che pensano ‘ma chi me lo fa fare?’”. Partiamo dai soldi. Quanto si guadagna? “Lo stipendio base appena assunti si aggira sui 1.400 euro al mese, senza scatti di anzianità per i primi 8 anni”. Il tasto dolente però è soprattutto la sicurezza. Ilgiorno.it - Autisti di bus, pochi soldi e tanta paura: “Ci vogliono guardie e barriere sui pullman” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uno stipendio da fame senza incentivi, una responsabilità enorme e soprattutto la sicurezza. Conperennemente esposti a insulti, aggressioni fisiche e verbali, intimidazioni. Fare l’autista del trasporto pubblico non è più un lavoro appetibile. Anzi. Lo sa bene uno che fa questo mestiere da una decina d’anni: “Glisono poco valorizzati e per nulla tutelati” spiega Salvatore Russo, membro nel direttivo della Lega di Monza, ex consigliere comunale. “I rischi a fare questo mestiere possono essere incalcolabili e capisco i giovani che pensano ‘ma chi me lo fa fare?’”. Partiamo dai. Quanto si guadagna? “Lo stipendio base appena assunti si aggira sui 1.400 euro al mese, senza scatti di anzianità per i primi 8 anni”. Il tasto dolente però è soprattutto la sicurezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trasporto pubblico in affanno a Rimini. Pochi autisti - saltano 140 corse : garantite quelle per gli studenti - Rimini, 27 settembre 2024 – Oltre 140 corse saltate del trasporto pubblico locale in una sola giornata, quella di eri. Ma da un paio di settimane a questa parte, e in modo progressivo, le corse per gli studenti sono tornate e la coperta, come si dice all’interno di Start Romagna, è corta. 700. Quando l’organico è al completo le corse sono garantite, ma bastano poche assenze per andare in ... (Ilrestodelcarlino.it)

L’odissea dei pullman. Pochi autisti e ritardi : "Ma a partire dal 2026 ci sarà una svolta" - In particolare, ne faranno parte le linee che servono la Brianza, mentre per Monza si dovrà attendere un ulteriore anno: la città capoluogo è stata infatti inserita nel lotto 1, assieme a Milano, e in questo caso la gara si svolgerà nel 2025, per avviare il nuovo servizio nel 2027. L’obiettivo sarà "garantire un salto qualitativo nelle prestazioni del servizio". (Ilgiorno.it)