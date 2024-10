Arrivano i redditi dei parlamentari 2024: Rubano triplica e stacca anche la Schlein (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSui siti della Camera e del Senato sono stati pubblicati i primi dati dei redditi dei parlamentari. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, la prima a consegnare la dichiarazione aggiornata, ha denunciato un reddito pari a 459.460 euro, in crescita rispetto ai 293.531 dello scorso anno. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ha dichiarato invece redditi per 98.471 euro, mentre il segretario della Lega e vice premier, Matteo Salvini, dichiara 99.699 euro. Per quanto riguarda, invece, i parlamentari sanniti il senatore Domenico Matera ha denunciato un reddito pari a 133.802 euro in leggera crescita rispetto ai 113.010 dello scorso anno, e ai 114.656 del 2022. Situazione differente per il deputato e sindaco di Puglianello Francesco Maria Rubano che ha denunciato un reddito di 107.113 euro, raddoppiando i 52. Anteprima24.it - Arrivano i redditi dei parlamentari 2024: Rubano triplica e stacca anche la Schlein Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSui siti della Camera e del Senato sono stati pubblicati i primi dati deidei. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, la prima a consegnare la dichiarazione aggiornata, ha denunciato un reddito pari a 459.460 euro, in crescita rispetto ai 293.531 dello scorso anno. La segretaria del Partito Democratico Elly, ha dichiarato inveceper 98.471 euro, mentre il segretario della Lega e vice premier, Matteo Salvini, dichiara 99.699 euro. Per quanto riguarda, invece, isanniti il senatore Domenico Matera ha denunciato un reddito pari a 133.802 euro in leggera crescita rispetto ai 113.010 dello scorso anno, e ai 114.656 del 2022. Situazione differente per il deputato e sindaco di Puglianello Francesco Mariache ha denunciato un reddito di 107.113 euro, raddoppiando i 52.

