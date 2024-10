361magazine.com - Amici, una masterclass con uno speciale ospite: la reazione degli allievi

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)daytime di mercoledì 16 ottobre: ecco cos’è accaduto nel corso della nuova puntata andata in onda su Canale 5, questo pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime del talent show di Maria De Filippi. Gli aspiranti della categoria canto e della categoria ballo si stanno allenando per affrontare la puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica dalle 14:00 su Canale 5. Leggi anche Grande Fratello, Beatrice Luzzi lancia una frecciatina Ecco cosa è emerso Quattrodella categoria canto a sorpresa vengono convocati per unacon un’: Laura Valente. La cantante è la moglie di Mango, nonché mamma di Angelina. “Cosa sono venuta a fare oggi? A dare dei consigli. Mi farete sentire i vostri brani e capiremo se la comunicazione ce stata”. Dopo l’esibizione di Chiamamifaro, la Valente replica: “Vi muovete troppo.