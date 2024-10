A Pisa l'assemblea Cgil Toscana: lanciata l'agenda di mobilitazioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anna Maria Romano è una nuova componente della segreteria di Cgil Toscana. E' stata eletta oggi, 16 ottobre, dall’assemblea generale dell’organizzazione, riunita al circolo Arci di Pisanovaalla presenza del segretario generale di Cgil nazionale Maurizio Landini. L’elezione di Romano integra la Pisatoday.it - A Pisa l'assemblea Cgil Toscana: lanciata l'agenda di mobilitazioni Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anna Maria Romano è una nuova componente della segreteria di. E' stata eletta oggi, 16 ottobre, dall’generale dell’organizzazione, riunita al circolo Arci dinovaalla presenza del segretario generale dinazionale Maurizio Landini. L’elezione di Romano integra la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assemblea generale Cgil Toscana al Circolo Arci Pisanova : interviene anche il segretario Maurizio Landini - . Alessandro Gasparri, Segretario Generale Cgil Pisa, spiega: "La scelta di svolgere. Mercoledì 16 ottobre, dalle 9:30, si svolgerà a Pisa, presso il circolo Arci Pisanova in via Frascani, la riunione dell’Assemblea Generale della Cgil Toscana alla presenza del Segretario Generale Maurizio Landini. (Pisatoday.it)

Crisi moda - Filctem Cgil Toscana : "A rischio un tessuto produttivo - servono soluzioni" - Come Filctem Cgil Toscana, si conclude, “non ci stiamo e non accettiamo di veder distruggere dei settori rilevanti per l’economia del territorio e per i livelli occupazionali che impiega, non ci stiamo a veder distruggere professionalità, competenze, storia, passione e inventiva a scapito delle produzioni di massa fatte nei paesi stranieri dove non si rispettano ambiente e diritti dei lavoratori ... (Lanazione.it)

In Toscana un insegnante su tre sarà precario - Flc Cgil : “Situazione mai così grave - il 15 settembre in cattedra un supplente che può andare via a breve perché arriverà un vincitore di concorso” - L'articolo In Toscana un insegnante su tre sarà precario, Flc Cgil: “Situazione mai così grave, il 15 settembre in cattedra un supplente che può andare via a breve perché arriverà un vincitore di concorso” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Manca meno di un mese all'inizio del nuovo anno scolastico, ma a Firenze e nella sua area metropolitana la situazione del personale docente ... (Orizzontescuola.it)