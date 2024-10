Zaia riferisce sull'autonomia in Consiglio, l'opposizione: «Tanto rumore per molto poco» (Di martedì 15 ottobre 2024) La sua presenza in aula era stata reclamata a gran voce dall'opposizione, e martedì mattina il presidente del Veneto, Luca Zaia, si è presentato a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale, per comunicare all'assemblea sull'iter che dovrebbe portare all'autonomia differenziata. Ne è Veneziatoday.it - Zaia riferisce sull'autonomia in Consiglio, l'opposizione: «Tanto rumore per molto poco» Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La sua presenza in aula era stata reclamata a gran voce dall', e martedì mattina il presidente del Veneto, Luca, si è presentato a Palazzo Ferro Fini, sede delregionale, per comunicare all'assemblea'iter che dovrebbe portare all'differenziata. Ne è

