Uomo investito e ucciso da un treno nel Torinese: ritardi e cancellazioni sulle linee coinvolte (Di martedì 15 ottobre 2024) Un Uomo è stato investita da un treno a Moncalieri, nel Torinese, nella mattinata di martedì 15 ottobre. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri. sulle linee Torino-Genova e Torino-Savona la circolazione è al momento sospesa. I treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Fanpage.it - Uomo investito e ucciso da un treno nel Torinese: ritardi e cancellazioni sulle linee coinvolte Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unè stato investita da una Moncalieri, nel, nella mattinata di martedì 15 ottobre. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri.Torino-Genova e Torino-Savona la circolazione è al momento sospesa. I treni Intercity e Regionali potrebbero subire, limitazioni di percorso o

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'uomo trovato nascosto nel bagno del treno - col finto viagra e 682 pasticche - Si è nascosto nel bagno del treno e lì è stato arrestato. . . . Un uomo di 24 anni, cittadino nigeriano, è finito in manette sabato mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso in possesso di pasticche di droga e di "simil viagra". (Today.it)

Uomo si nasconde nel bagno del treno : trovato col ("finto") viagra e 682 pasticche - Si è chiuso in bagno. E lì è stato arrestato. Un uomo di 24 anni, cittadino nigeriano, è finito in manette sabato mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di pasticche di droga e di "simil viagra". A... (Milanotoday.it)

Uomo investito da un treno e guasto in stazione : cancellazioni e ritardi fino a 70 minuti - Caos sulle linee ferroviarie di Milano. Intorno alle 5 di lunedì 14 ottobre un guasto all'infrastruttura nella stazione di Milano Certosa ha mandato in tilt l'intera circolazione. Provocando disagi a pendolari e viaggiatori. Si registrano ritardi fino a 70 minuti e cancellazioni. "La... (Monzatoday.it)