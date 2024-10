Lanazione.it - Unione comuni Pratomagno: contributo regionale abbattimento barriere architettoniche

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare richiesta, all’deidelche svolge la gestione associata per iafferenti, i contributi regionali per l’eliminazione dellenegli edifici privati, attraverso interventi di natura edilizia o l’acquisto e l’installazione di attrezzature nelle abitazioni (comprese le pertinenze, le parti condominiali e gli alloggi ERP, ma solo previa autorizzazione dell’ente proprietario), nell’ottica di migliorare l’accessibilità e l’utilizzo degli spazi da parte di disabili. A darne notizia è il presidente Marco Ermini e l’intera giunta dell’ente che, assieme all’ufficio competente, informano i propri cittadini residenti neidi Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna.