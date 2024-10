“Una passione”, al Teatro Serra debutta una storia sul coraggio (Di martedì 15 ottobre 2024) Al Teatro Serra di Napoli il primo degli undici debutti assoluti in stagione: “Una passione” di Valentina Diana, racconto insieme comico e drammatico sull’umanità e le sue speranze, alla luce della passione di Cristo. Regista e interprete Armando Distinto, assistente alla regia Simone Di Meglio Napolitoday.it - “Una passione”, al Teatro Serra debutta una storia sul coraggio Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Aldi Napoli il primo degli undici debutti assoluti in stagione: “Una” di Valentina Diana, racconto insieme comico e drammatico sull’umanità e le sue speranze, alla luce delladi Cristo. Regista e interprete Armando Distinto, assistente alla regia Simone Di Meglio

