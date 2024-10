Un posto al sole, anticipazioni 15 ottobre 2024: una proposta per Rossella (Di martedì 15 ottobre 2024) Rossella Graziani sarà tra le grandi protagoniste della puntata di Un posto al sole di martedì 15 ottobre 2024. Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 svelano, infatti, che la giovane dottoressa sarà molto provata per la decisione di Nunzio di archiviare quello che c'è tra loro per dedicarsi alla sua relazione con Diana Dalla Valle. Rossella, infatti, dl recente, ha finalmente trovato il coraggio di confessare allo chef di provare dei forti sentimenti per lui. I due si sono anche baciati appassionatamente, ma poi Cammarota ha avuto un confronto con Diana, la quale gli ha rivelato di essersi innamorata di lui e gli ha proposto di andare a vivere insieme. A quel punto, colpito dalle parole della compagna, Nunzio ha deciso di mettere da parte Rossella per imprimere una svolta importante alla si storia con Diana e ha comunicato alla ragazza la sua decisione. Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni 15 ottobre 2024: una proposta per Rossella Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Graziani sarà tra le grandi protagoniste della puntata di Unaldi martedì 15. Ledella soap opera di Rai 3 svelano, infatti, che la giovane dottoressa sarà molto provata per la decisione di Nunzio di archiviare quello che c'è tra loro per dedicarsi alla sua relazione con Diana Dalla Valle., infatti, dl recente, ha finalmente trovato il coraggio di confessare allo chef di provare dei forti sentimenti per lui. I due si sono anche baciati appassionatamente, ma poi Cammarota ha avuto un confronto con Diana, la quale gli ha rivelato di essersi innamorata di lui e gli ha prodi andare a vivere insieme. A quel punto, colpito dalle parole della compagna, Nunzio ha deciso di mettere da parteper imprimere una svolta importante alla si storia con Diana e ha comunicato alla ragazza la sua decisione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anticipazioni Un Posto al Sole : la puntata del 15 Ottobre - it. Inoltre, riceve una proposta dal nuovo primario dell’ospedale, ma il suo atteggiamento ambiguo la lascia perplessa. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon. Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 15 Ottobre Rossella rimane scioccata nel sapere che Nunzio sta per andare a vivere con Diana. (Zon.it)

Un Posto al Sole - anticipazioni al 25 ottobre : Viola è in pensiero per Damiano - Viola è sempre più in pena per Damiano, consapevole che sta di nuovo rischiando grosso. Rosa (Daniela Ioia) è alle prese con l’atteggiamento un po’ ribelle di suo figlio Manuel (Manuel D’Angelo). Intanto Viola (Ilenia Lazzarin) è sempre più in pena per Damiano (Luigi Miele), consapevole che sta di nuovo rischiando grosso. (2anews.it)

Un Posto al Sole - anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024 : Damiano pronto a catturare Torrente - Il prossimo trasferimento di Nunzio a casa di Diana, fa precipitare Samuel in una devastante crisi da abbandono. Al centro delle puntate di questa settimana, il tentativo di Damiano di catturare il boss Torrente. The post Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024: Damiano pronto a catturare Torrente appeared first on Davide Maggio. (Davidemaggio.it)