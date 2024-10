Ilgiorno.it - Un “parquet“ fatto di pneumatici. Il sogno dei ragazzi diventa realtà

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il nuovissimo campo da basket 3X3 nel cortile dell’Itis e liceo tecnologico Marconi è in gomma da riciclo di pneumatico, ed è stato realizzato su una porzione di giardino occupata prima da sedici posti auto: "Un passo doppio in direzione della sostenibilità". Ma soprattutto ha una storia: fu “vinto“, nell’anno scolastico 2021-22, dagli studenti dell’allora terza C del liceo scienze applicate, grazie a un video, intitolato “Salva Gommo, salva il mondo“ presentato a un bando di concorso della società Ecopneus, specializzata appunto nel riciclo diusati. La realizzazione ha richiesto tempo.