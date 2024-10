“Un mese dopo l’asportazione di un pezzo di polmone per tumore maligno, facevo le prove del mio tour con le flebo”: il miracoloso Red Canzian (Di martedì 15 ottobre 2024) “Centoparole per raccontare una vita” è il titolo dell’ultimo libro di Red Canzian dei Pooh, vero nome Red Bruno Canzian. Il bassista 72enne si è raccontato a Il Corriere della Sera e ha ripercorso quell’anno terribile dal 2015 in poi quando ha “beffato la morte tre volte”. “Nel 2015 sentii una bomba nel petto, dissezione dell’aorta. – ha raccontato Red – Il 40% muore prima di arrivare in ospedale, io fui fortunato perche? mentre mi portavano in sala operatoria il professor De Paulis stava per prendere un aereo. Torno? indietro e mi impianto? una protesi da lui brevettata. La cosa incredibile e? che 53 giorni dopo ero sul palco di Bolzano per un con- certo, anche se dietro le quinte c’era un esercito di medici e familiari con flaconi, flebo armamentario salvavita”. Ilfattoquotidiano.it - “Un mese dopo l’asportazione di un pezzo di polmone per tumore maligno, facevo le prove del mio tour con le flebo”: il miracoloso Red Canzian Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Centoparole per raccontare una vita” è il titolo dell’ultimo libro di Reddei Pooh, vero nome Red Bruno. Il bassista 72enne si è raccontato a Il Corriere della Sera e ha ripercorso quell’anno terribile dal 2015 in poi quando ha “beffato la morte tre volte”. “Nel 2015 sentii una bomba nel petto, dissezione dell’aorta. – ha raccontato Red – Il 40% muore prima di arrivare in ospedale, io fui fortunato perche? mentre mi portavano in sala operatoria il professor De Paulis stava per prendere un aereo. Torno? indietro e mi impianto? una protesi da lui brevettata. La cosa incredibile e? che 53 giorniero sul palco di Bolzano per un con- certo, anche se dietro le quinte c’era un esercito di medici e familiari con flaconi,armamentario salvavita”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rossella Zampiron, il tumore: «Prima fortissimi mal di testa, poi la diagnosi del Linfoma B. Con la musica sono rinata» - «Ho ricominciato a vivere nonostante per me non ci fossero più speranze», ricorda la violoncellista Rossella Zampiron, 49 anni, veneziana in cura dal 2021 presso il Centro ... (ilgazzettino.it)

Red Canzian: «Ho beffato la morte tre volte» - Nel libro ‘Centoparole per raccontare una vita’ e in un’intervista il bassista dei Pooh racconta le volte in un cui è stato vicino alla fine. «Nel backstage c’era un esercito di medici e familiari con ... (rollingstone.it)

Red Canzian: «Ho sposato l’unica italiana che non conosceva i Pooh Le mie tournée con le flebo dopo aver beffato la morte» - Lo storico bassista dei Pooh: non facevamo politica, per questo la critica ci ha massacrato per anni. Mio padre lavorò a Marcinelle ... (msn.com)