Ultimo diventano 10 i concerti all’Olimpico di Roma ecco la 3 data del 2025

Ultimo annuncia la decima data della sua carriera nello stadio della sua Roma, la terza prevista a luglio 2025 Ultimo: 10 volte allo Stadio Olimpico di Roma a soli 28 anni, un traguardo storico. Annunciata oggi la terza data Romana del live previsto per la prossima estate, terza tripletta estiva consecutiva nello stadio della sua città, 9 date che aggiunte al primo Olimpico del 2019 gli valgono un record, vero e proprio traguardo di carriera: 10 live nel tempio della musica Romana, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo. La prima data è una scritta indelebile nella storia del cantautore Romano: 4 luglio 2019, La favola davanti a un pubblico di 64mila persone.

Ultimo annuncia il suo decimo Stadio Olimpico in carriera. Il 13 luglio 2025 la terza data romana del tour “Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…” - La Generazione ULTIMO. vivoconcerti. I numeri di questo giovane artista sono straordinari: classe 1996, a soli 28 anni vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 9 annunciati per il prossimo anno (3 già sold out) e un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 1. La prima data è una scritta indelebile nella storia del cantautore romano: 4 luglio 2019, LA FAVOLA davanti a un ... (Romadailynews.it)

