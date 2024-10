Ueal via negoziati su ingresso Albania

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) 14.50 Aperti ufficialmente iper l' adesione dell'all'Unione europea. L'annuncio è del commissario per l'Allargamento Ue, Varhelyi, che parla di "traguardo importante" per Tirana. Si tratta del primo passo (o cluster). "L'ha portato a termine le riforme richieste, siamo in grado di aprirlo", scrive Varhelyi elogiando "determinazione" e "impegno" albanesi. "Con idee molto chiare e volontà molto forte, raggiungeremo obiettivoUe nel 2030", prevede il premier Rama.