Ue, Meloni: Italia tornata centrale, no a mantra isolamento (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – Il “messaggio” dei cittadini europei è stato “molto chiaro” e “se il percorso parlamentare confermerà come auspichiamo la composizione annunciata” della Commissione “farà parte il ministro Fitto come vicepresidente esecutivo. Un notevole miglioramento per la nostra nazione rispetto alla commissione uscente, in cui c’erano 7 vicepresidenti e 4 esecutivi ma nessuno Italiano. Questo conferma la ritrovata centralità in ambito europeo, rafforzata da un governo credibile che garantisce stabilità in un momento in cui tutto è instabile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. Un quadro “molto distante dal mantra del presunto isolamento”. L'articolo Ue, Meloni: Italia tornata centrale, no a mantra isolamento proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – Il “messaggio” dei cittadini europei è stato “molto chiaro” e “se il percorso parlamentare confermerà come auspichiamo la composizione annunciata” della Commissione “farà parte il ministro Fitto come vicepresidente esecutivo. Un notevole miglioramento per la nostra nazione rispetto alla commissione uscente, in cui c’erano 7 vicepresidenti e 4 esecutivi ma nessunono. Questo conferma la ritrovata centralità in ambito europeo, rafforzata da un governo credibile che garantisce stabilità in un momento in cui tutto è instabile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. Un quadro “molto distante daldel presunto”. L'articolo Ue,, no aproviene da Ildenaro.it.

