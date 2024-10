Udinese-Napoli, l’avvocato Testa soddisfatto: “Nessun illecito. La sentenza è lapidaria” (Di martedì 15 ottobre 2024) Arturo Testa, avvocato e legale difensore del Napoli, ha commentato la sentenza della Corte dei Conti sul presunto illecito del club durante la sfida scudetto contro l’Udinese La magistratura italiana aveva puntato il proprio mirino sul Napoli per i fatti avvenuti il 4 maggio 2023 in occasione della partita tra contro l’Udinese, potenzialmente valida per la vittoria dello Scudetto azzurro. Al club veniva conTestato un possibile utilizzo illegittimo di un impianto pubblico per un utilizzo di natura privata. La Corte dei Conti, però, ha assolto completamente la SSC Napoli, accogliendo la difesa dell’avvocato Arturo Testa, legale del club. Lo stesso è intervenuto questa mattina a Radio CRC, emittente ufficiale del Napoli, nel corso della trasmissione “Buongiorno Napoli”, per commentare la sentenza resa ufficiale in queste ore. Spazionapoli.it - Udinese-Napoli, l’avvocato Testa soddisfatto: “Nessun illecito. La sentenza è lapidaria” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Arturo, avvocato e legale difensore del, ha commentato ladella Corte dei Conti sul presuntodel club durante la sfida scudetto contro l’La magistratura italiana aveva puntato il proprio mirino sulper i fatti avvenuti il 4 maggio 2023 in occasione della partita tra contro l’, potenzialmente valida per la vittoria dello Scudetto azzurro. Al club veniva conto un possibile utilizzo illegittimo di un impianto pubblico per un utilizzo di natura privata. La Corte dei Conti, però, ha assolto completamente la SSC, accogliendo la difesa delArturo, legale del club. Lo stesso è intervenuto questa mattina a Radio CRC, emittente ufficiale del, nel corso della trasmissione “Buongiorno”, per commentare laresa ufficiale in queste ore.

