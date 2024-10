Gaeta.it - Tre amici tentano la truffa del gratta e vinci: la storia di un inganno che finisce in manette

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La narrazione di questo, che ha destato l’attenzione della cronaca locale, si sviluppa in Puglia e coinvolge tre uomini che, nel disperato tentativo di cambiare la propria vita finanziaria, si sono spinti oltre i limiti della legalità. Con la speranza di conquistare un premio di 10 milioni di euro, i trehanno ideato un piano audace e illecito, solo per trovarsi poi a fronteggiare gravi conseguenze legali. I protagonisti della vicenda Laruota attorno a tre uomini, un 51enne di Martina Franca e due coetanei di Ceglie Messapica, di 46 e 47 anni. Questi tre scommettitori hanno avanzato così tanto nella loro ricerca della realizzazione economica da arrivare a un processo per le accuse di falso in concorso, ricettazione e tentata