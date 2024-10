Travolto sull'Appia, trasportato in ospedale in gravi condizioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Uomo Travolto sulla Statale. trasportato in gravissime condizioni in ospedale. È quanto accaduto verso le 21 sulla SS 7 Appia nel comune di Vitulazio, in prossimità del concessionario Quattro Tempi, dove un uomo, presumibilmente in bici, è stato investito da un'auto.È stato sobbalzato nella Casertanews.it - Travolto sull'Appia, trasportato in ospedale in gravi condizioni Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Uomoa Statale.inssimein. È quanto accaduto verso le 21a SS 7nel comune di Vitulazio, in prossimità del concessionario Quattro Tempi, dove un uomo, presumibilmente in bici, è stato investito da un'auto.È stato sobbalzato nella

