Toccata da un parente in modo sconveniente ha il coraggio di denunciare Nei guai 64enne pontino

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un episodio scioccante vicino Latina Un uomo di 64 anni, residente in una località nei pressi di Latina, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale su una sua. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura, ed è stata eseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina. La dinamica dei fatti L’episodio incriminato sarebbe avvenuto alcune settimane fa, quando l’uomo e la vittima si trovavano da soli. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato avrebbe abusato della donna, palpeggiandola nelle parti intime. Lo sconvolgimento e il trauma vissuti dalla vittima non le hanno impedito, una volta superato lo shock iniziale, diquanto accaduto ai Carabinieri.