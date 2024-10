TNA: Ospite internazionale per Bound for Glory (Di martedì 15 ottobre 2024) Manca solo una decina di giorni a Bound for Glory, uno dei pay-per-view più importanti dell’anno per la TNA. L’evento, che si terrà il 26 ottobre a Detroit, alla Wayne State Fieldhouse, ha già una card molto interessante, con Nic Nemeth e Jordynne Grace che difenderanno i rispettivi titoli mondiali contro l’amatissimo Joe Hendry e Masha Slamovich. Ma il programma si è appena arricchito di un nome internazionale che lascia sempre a bocca aperta tutti i fan. Annunciato il ritorno di Vikingo Come anticipato da PW Insider, e confermato poco dopo dal sito ufficiale della TNA, El Hijo del Vikingo tornerà infatti negli Stati Uniti e combatterà sul ring di Impact. Il suo avversario non è ancora stato annunciato, ma conoscendo le qualità del lottatore della AAA qualsiasi incontro che lo vedrà coinvolto sarà sicuramente spettacolare. Zonawrestling.net - TNA: Ospite internazionale per Bound for Glory Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Manca solo una decina di giorni afor, uno dei pay-per-view più importanti dell’anno per la TNA. L’evento, che si terrà il 26 ottobre a Detroit, alla Wayne State Fieldhouse, ha già una card molto interessante, con Nic Nemeth e Jordynne Grace che difenderanno i rispettivi titoli mondiali contro l’amatissimo Joe Hendry e Masha Slamovich. Ma il programma si è appena arricchito di un nomeche lascia sempre a bocca aperta tutti i fan. Annunciato il ritorno di Vikingo Come anticipato da PW Insider, e confermato poco dopo dal sito ufficiale della TNA, El Hijo del Vikingo tornerà infatti negli Stati Uniti e combatterà sul ring di Impact. Il suo avversario non è ancora stato annunciato, ma conoscendo le qualità del lottatore della AAA qualsiasi incontro che lo vedrà coinvolto sarà sicuramente spettacolare.

