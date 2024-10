The Penguin: perché è cambiato l’attore interprete di Carmine Falcone? (Di martedì 15 ottobre 2024) The Penguin, la serie DC Comics spin-off di The Batman con protagonista l’Oswald Cobblepot di Colin Farrell, è giunta alla sua quarta puntata. Un episodio incentrato quasi completamente su Sofia Falcone e sul suo passato. Nei vari flashback abbiamo modo di ritrovare Carmine Falcone, padre di Sofia e già comparso in The Batman. Ma con una sostanziale differenza. Come ricorderete, infatti, nel film del 2022 diretto da Matt Reeves, Carmine Falcone era interpretato da John Turturro. In The Penguin, invece, il personaggio è interpretato da un altro attore: Mark Strong. HBO non aveva messo in conto un recasting e John Turturro sarebbe dovuto tornare per riprendere il ruolo del boss mafioso a capo della famiglia più potente di tutta Gotham City. Tuttavia, a causa di alcuni conflitti con le agende, l’attore ha dovuto rinunciare alla parte. Nerdpool.it - The Penguin: perché è cambiato l’attore interprete di Carmine Falcone? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 15 ottobre 2024) The, la serie DC Comics spin-off di The Batman con protagonista l’Oswald Cobblepot di Colin Farrell, è giunta alla sua quarta puntata. Un episodio incentrato quasi completamente su Sofiae sul suo passato. Nei vari flashback abbiamo modo di ritrovare, padre di Sofia e già comparso in The Batman. Ma con una sostanziale differenza. Come ricorderete, infatti, nel film del 2022 diretto da Matt Reeves,era interpretato da John Turturro. In The, invece, il personaggio è interpretato da un altro attore: Mark Strong. HBO non aveva messo in conto un recasting e John Turturro sarebbe dovuto tornare per riprendere il ruolo del boss mafioso a capo della famiglia più potente di tutta Gotham City. Tuttavia, a causa di alcuni conflitti con le agende,ha dovuto rinunciare alla parte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi sono le famiglie criminali Falcone e Maroni ne The Penguin? - All Rights Reserved. Dopo anni di gestione della malavita di Gotham, i Falcone e i Maroni sono finalmente finiti, e la galleria di furfanti di Batman è ora la principale minaccia per Gotham. Naturalmente, questo ci riporta al mondo di The Batman, che stabilisce che la Sofia Falcone di Cristin Milioti è già stata scoperta come serial killer che ha trascorso un periodo ad Arkham quando inizia The ... (Cinefilos.it)

The Penguin - recap dell’episodio 3 : scopriamo di più sul passato di Sofia Falcone - Sorprendentemente, questo è stato seguito da una sparatoria, l’implicazione che qualcosa di brutto potrebbe essere successo a Sofia fuori dallo schermo. Mentre cerca di trovare il coraggio di dire a Oz del suo piano, si presenta un poliziotto e fa notare che si trova in una zona di carico. La sua speranza è che i Falcone facciano fuori Sofia per lui e, quando Vic la incontra, è chiaramente ... (Cinefilos.it)

The Penguin – il team risponde a un fan difensivo nei confronti di Sofia Falcone - Tutto questo per dire che Sofia Falcone non è la donna che i fan della DC vogliono mettere sul mantello degli “obiettivi di relazione”. Good luck with that. Il Pinguino ha reso protagonista la Sofia Falcone di Cristin Milioti, che ha ottenuto un’emozionante reinvenzione all’interno dell’universo di Batman che Matt Reeves sta costruendo. (Nerdpool.it)