Temptation Island 12, diretta sesta puntata (Di martedì 15 ottobre 2024) Temptation Island 12: anticipazioni sesta puntata di martedì 15 ottobre 2024 Penultima tappa dl viaggio nei sentimenti delle cinque coppie ancora in gioco nella dodicesima edizione di Temptation Island. Qui su DavideMaggio.it si rinnova dunque il liveblogging del martedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade ai protagonisti del reality show nel corso della sesta puntata.Dopo il falò di confronto anticipato tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi, che hanno deciso di uscire separati dal programma, Filippo raggiungerà in barca Mirco Rossi, intento a trascorrere un weekend lontano dal villaggio con la single Alessia. Lì, il ragazzo scoprirà che la fidanzata Giulia Duranti ha chiesto di incontrarlo immediatamente, altrimenti lascerà da sola il programma. Davidemaggio.it - Temptation Island 12, diretta sesta puntata Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 15 ottobre 2024)12: anticipazionidi martedì 15 ottobre 2024 Penultima tappa dl viaggio nei sentimenti delle cinque coppie ancora in gioco nella dodicesima edizione di. Qui su DavideMaggio.it si rinnova dunque il liveblogging del martedì sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade ai protagonisti del reality show nel corso della.Dopo il falò di confronto anticipato tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi, che hanno deciso di uscire separati dal programma, Filippo raggiungerà in barca Mirco Rossi, intento a trascorrere un weekend lontano dal villaggio con la single Alessia. Lì, il ragazzo scoprirà che la fidanzata Giulia Duranti ha chiesto di incontrarlo immediatamente, altrimenti lascerà da sola il programma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island - anticipazioni della sesta puntata condotta da Filippo Bisciglia - Temptation Island 2024 – Filippo BiscigliaQuesta volta il fidanzato Mirco accetterà il falò di confronto anticipato richiesto dalla sua Giulia? Quali nuovi e decisivi sviluppi coinvolgeranno le coppie formate da: Federica e Alfonso, Titty e Antonio e Millie e Michele? Chi di loro riuscirà ad arrivare al falò di confronto finale, dove tutti i nodi vengono al pettine? Chi uscirà insieme? Chi ... (Spettacolo.eu)

Temptation Island 12 - le anticipazioni della sesta puntata - Ma cosa avrà deciso il fidanzato? Si presenterà al falò di confronto questa volta oppure darà l’ennesimo due di picche alla fidanzata? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv) Infine, nell’ultimo video pubblicato dalla pagina social di Temptation Island si vede Filippo Bisciglia entrare nel villaggio dei fidanzati e dire ... (Isaechia.it)

Temptation Island (Autunno 2024) : le anticipazioni e coppie della sesta puntata - Streaming e tv Dove vedere Temptation Island (Autunno 2024) in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti, come detto, 7 coppie non sposate e senza figli in comune pronte a mettere alla prova la natura della propria relazione. (Tpi.it)