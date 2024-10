Ilfattoquotidiano.it - Stellantis e tutte le multinazionali in fuga dall’Italia: l’opposto della retorica nazionalista

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) di Davide Negli ultimi anni, l’Italia ha visto una progressivadi, che nel 2023 e 2024 ha toccato nuovi picchi. Con oltre 35.000 lavoratori che hanno perso il lavoro, aziende come, Whirlpool e altre realtà minori hanno chiuso stabilimenti o ridotto la loro presenza in Italia, principalmente per delocalizzare verso paesi con costi del lavoro più bassi e una fiscalità più favorevole. Il governo Meloni, sebbene si dichiari, ha adottato una strategia fallimentare, cercando di mediare senza ottenere risultati significativi., una delle realtà più emblematiche del settore automobilistico, ha ridotto la produzione in Italia per concentrarsi su mercati come quello cinese.