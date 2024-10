Sta tornando il maltempo sull’Italia, le regioni cominciano già a prepararsi: attenzione al nord (Di martedì 15 ottobre 2024) L’autunno continua a essere instabile con continue oscillazioni tra belle giornate e forti precipitazioni. Oggi ancora sole, ma da domani torna l’allerta. L’Italia si sta preparando ad una nuova fase di maltempo che partirà domani dal nord per poi toccare tutto lo stivale. Torna il maltempo in Italia (Notizie.com)Partiamo dalla giornata odierna però che sarà contraddistinta dal sole a differenza delle successive. Solo la fascia della Pianura Padana e le località limitrofe saranno colpite da intense nubi e anche un po’ di nebbia, mentre il resto del paese sarà sotto il sole con temperature anche molto importanti, massime attorno ai 28° di Palermo. Piogge toccheranno nel pomeriggio l’alta Lombardia, ma senza nessuna particolare preoccupazione. Anche la nottata sarà contraddistinta da cieli limpidi con nubi solo su Marche, Piemonte e Lombardia. Notizie.com - Sta tornando il maltempo sull’Italia, le regioni cominciano già a prepararsi: attenzione al nord Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 15 ottobre 2024) L’autunno continua a essere instabile con continue oscillazioni tra belle giornate e forti precipitazioni. Oggi ancora sole, ma da domani torna l’allerta. L’Italia si sta preparando ad una nuova fase diche partirà domani dalper poi toccare tutto lo stivale. Torna ilin Italia (Notizie.com)Partiamo dalla giornata odierna però che sarà contraddistinta dal sole a differenza delle successive. Solo la fascia della Pianura Padana e le località limitrofe saranno colpite da intense nubi e anche un po’ di nebbia, mentre il resto del paese sarà sotto il sole con temperature anche molto importanti, massime attorno ai 28° di Palermo. Piogge toccheranno nel pomeriggio l’alta Lombardia, ma senza nessuna particolare preoccupazione. Anche la nottata sarà contraddistinta da cieli limpidi con nubi solo su Marche, Piemonte e Lombardia.

